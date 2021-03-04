رسالة شديدة اللهجة ونصيحة للحياة من عدلي القيعي إلى كهربا

وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد قرار إيقافه ومعاقبته.

وأعلن النادي الأهلي رسميًا معاقبة كهربا ماليًا بتغريمه 200 ألف جنيه، بجانب الاستبعاد من المباريات لمدة شهر.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "دائما في الأهلي هناك النظام والتقاليد والمبادئ والقيم، ويشعر البعض بالجنون عندما يسمعونها".

وتابع: "الأهلي ليس عظيمًا لمجرد تحقيق الفوز، لكن هناك ترتيب للأولويات، الأهلي يفوز بالمبدأ والنتيجة، ومبادئ القلعة الحمراء لا يمكن التفريط فيها، نحن لا نحتفل بإيقاف كهربا، بالعكس نحن نشعر بالضيق والحزن لأنه يملك إمكانات تحدث الفارق، ويمتلك أدوات تجعله من أهم لاعبي جيله، ولكنه يهدر وقته للأسف".

وقال القيعي موجهًا رسالة لـ كهربا: "(اوعى تدي ودنك لحد الفترة الجاية)، ولا بد أن تستوعب الدرس لتعود منه شخص جديد".

وأردف: "إيقاف كهربا جاء في توقيت صعب، حيث أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في بطولة إفريقيا، وسيعود من الإيقاف بعد حسم التأهل في إفريقيا، الأيام أثبتت أن انضمام كهربا ليس مخطط أهلاوي ولكنه جاء عن تفكير عميق، وكان القرار أن يأخذ الفرصة في نظام الأهلي لنرى لاعب جديد".