محسن عبدالمسيح: حزين على الإسماعيلي وشيلونجو مينفعش رأس حربة.. فيديو

قال محسن عبدالمسيح فى حواره لـ "دوت الخليج": حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط.

أضاف: الجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.

استطرد: عودة محمد صبحي إلى حراسة عرين الدراويش تأخرت 5 سنوات وكان لا بد من رجوع الحارس الدولى من 2016 وهو قائد الفريق حتى فى ظل تواجد حسنى عبدربه فى السابق بصفوف الفريق.

تابع: شيلونجو مينفعش يلعب رأس حربة لكن عدم وجود رأس حربة بصفوف الدراويش أجبر الجهاز الفنى على الإستعانة بخدماته، مشيرا إلى أن الثنائى فخر الدين بن يوسف وآري بابل أوزانهم زائدة، لافتا إلى أن مخطط الأحمال يسأل عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الإسماعيلي لافتا إلى أن الاستعانة بمدربين أجانب سبق لهم الفشل فى قيادة الدراويش أضرت بالفريق.

أكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش.