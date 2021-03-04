مدير النادي الأهلي يجتاز دورة المنازعات الرياضية من الاتحاد البحريني

حصل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي علي دورة في الوساطة الدولية للمنازعات الرياضية مساء اليوم. واجتاز محمد مرجان دورة المنازعات الرياضية تحت إشراف الاتحاد البحريني لكرة القدم . وحاضر في تلك الدورة عدد من الشخصيات الرائدة في التحكيم الدولي وعلي رأسها جيف بينز.

كما تقدم مرجان للحصول على دبلومة الفيفا في الإدارة الرياضية التي تقام حاليًا بالسادس من أكتوبر. كما تقدم مرجان للحصول على دبلومة الفيفا في الإدارة الرياضية التي تقام حاليًا بالسادس من أكتوبر.

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