نجم الإسماعيلي : مينفعش نشوف ليفربول من غير محمد صلاح .. فيديو

أكد محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى لن يرحل عن الريدز ، لافتا أن غياب فان دايك سبب رئيسي في تراجع مستوى الفريق.
قال محسن عبدالمسيح فى حواره لـ "دوت الخليج": فريق ليفربول الإنجليزي شعر أنه تشبع بالبطولات بعد حصده دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ما أثر على نتائج الفريق إلى جانب الإصابات العديدة بصفوف الفريق الانجليزى.
تابع: صلاح لن يرحل عن الريدز وهو استطاع كسر العديد من الأرقام القياسية مينفعش نشوف ليفربول من غير محمد صلاح والعكس لافتا إلى أن الريدز حقق نتائج قوية الموسم الماضى.
وعن حظوظ منتخب مصر الوطنى فى التأهل إلى أمم إفريقيا قال : منتخب الفراعنة الكبار قاب قوسين فى الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا وأمام المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر لافتا إلى أن محمد صلاح قوى عظمى لمنتخب مصر ويمنح ثقة كبيرة لزملائه ووجوده بصفوف المنتخب كثالث أفضل لاعب في العالم يعطي انطباعا جيدا لزملائه.
شدد على أن الإسماعيلي لا يتواجد بأى لاعبين داخل صفوف منتخب مصر الوطنى مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي يتواجد به اثنان من اللاعبين أبرزهما محمد صادق.
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