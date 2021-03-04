VAR يحرم تشيلسي من الهدف الأول في شباك ليفربول

على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ألغت تقنية الفيديو VAR هدفا لصالح فريق تشيلسي في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن

ووصلت كرة طولية لتيمو فيرنر في وسط الميدان لنفرد بالحارس أليسون قبل أن يمر منه بشكل رائع ويسجلها في الشباك الخالية لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو والتي أقرت بعدم صلاحية الهدف.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، للفوز في مباراة اليوم، والدخول في المربع الذهبي مؤقتا على حساب وست هام صاحب المركز الرابع.

ويأمل محمد صلاح أيضا في العودة للتهديف أمام البلوز في مباراة اليوم، بعد الصيام آخر مواجهتين أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.

على الجانب الآخر يطمح تشيلسي في الثأر من ليفربول في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمامه بهدفين دون رد في الدور الأول.

وتعد هذه المواجهة الأولى لـ الألماني توماس توخيل المدير الفريق لتشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ترتيب ليفربول وتشيلسي:

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز السادس.