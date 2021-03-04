بهدف صاروخي .. ماونت يمنح تشيلسي التقدم أمام ليفربول بالشوط الأول

سجل فريق تشيلسي هدف التقدم في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونجح ماسون ماونت في إستغلال مهارته ليصل إلى حدود منطقة الجزاء ليسددها صاروخية على يسار أليسون معلنًا الهدف الأول لصالح الضيوف.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، للفوز في مباراة اليوم، والدخول في المربع الذهبي مؤقتا على حساب وست هام صاحب المركز الرابع.

ويأمل محمد صلاح أيضا في العودة للتهديف أمام البلوز في مباراة اليوم، بعد الصيام آخر مواجهتين أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.

على الجانب الآخر يطمح تشيلسي في الثأر من ليفربول في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمامه بهدفين دون رد في الدور الأول.