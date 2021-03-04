انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد بي إن بريميوم. إليكم تردد أحدث باقات بي إن سبورت 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد بي إن بريميوم تصدر محركات البحث، وذلك بعد إعلان إطلاق قنوات بي إن سبورت القطرية لباقة قنوات بي ان سبورت بريميوم، (bein sport premium) 1 2 3 الجديدة، فاليكم التردد.

باقة القنوات الجديدة:

أعلن إطلاق باقة القنوات الجديدة أول أمس الثلاثاء من قبل قنوات بي إن القطرية، و سرعان ما سارع ليس فقط القطرين، بل العديد من متابعي الرياضة حول العالم بالبحث عن تردد القنوات الجديدة، و تنزيل باقة القنوات الجديدة لمتابعة أهم الأحداث الرياضية التي تمتلك باقة القنوات الجديدة حقوقها، و تبثها بجودة عالية من جهة الصوت و الصورة، لضمان أكبر قدر من الاستمتاع للمشاهدين.

تردد بي إن بريميوم :

حقوق بث القنوات:

تمتلك باقة القنوات بي إن بريميوم حقوق بث: معظم البطولات الكروية الدولية، و العربية، بالإضافة لمباريات كرة السلة، و بطولات التنس و كذلك السباحة، و غيرها من الألعاب الرياضية التي تجذب المليارات من المتابعين، و في إطار متصل أعلنت باقة القنوات الجديدة أن التغطية الرياضية ستستمر على مدار أل 24 ساعة، كحال قنوات بي أن سبورت.