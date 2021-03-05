واستفاد أولمبياكوس من نتيجة الذهاب وكان قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف.
وخاض أحمد حسن كوكا المواجهة كاملا، ولكنه فشل في التسجيل أو الصناعة خلال اللقاء.
وافتتح برونو جاما النتيجة لصالح آريس في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ونجح أندرياس بوشالاكيس في إدراك التعادل لـ أومبياكوس في الدقيقة 87.
يذكر أن كوكا كان صاحب هدفي الذهاب لأولمبياكوس أمام آريس، في المواجهة التي انتهت (2 – 1)، لصالح متصدر الدوري اليوناني.
ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي في أبريل المقبل، على أن تقام المواجهة النهائية في شهر مايو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يعبر آريس ويتأهل لنصف نهائي كأس اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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