ليفربول أمام تشيلسي .. استياء محمد صلاح لحظة خروجه وتشامبرلين بديلًا

في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أجري الألماني يورجن كلوب تبديلين دفعة واحدة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي

وظهرت علامات الإستياء والإستغراب على الدولي المصري محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب ودخول تشامبرلين بدلا منه بعد مرور 61 دقيقة.



وتعد هذه المواجهة الأولى لـ الألماني توماس توخيل المدير الفريق لتشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ترتيب ليفربول وتشيلسي:

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز السادس.