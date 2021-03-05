حكام مباريات الجمعة .. محمد عادل يدير لقاء إنبي وطلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات الغد الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز. وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو الآتي: مباراة وادى دجلة والإسماعيلي الدولى أحمد الغندور حكما للساحة فيما يعاونه ثنائى المساعدان هانى خيرى ورجب محمد ومحمود حسيب حكما رابعا ومحمود ناصف حكما للفيديو ومساعده محمد التابعي. مباراة الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربي محمود عاشور حكما للساحة ويساعده الثنائى أحمد نوفل ومحمد عطا وحكما رابعا عمرو عابدين وحكما للفيديو الدولى جهاد جريشة ومساعده محمد القلاوي. مباراة طلائع الجيش وإنبي الدولى محمد عادل حكما للساحة على أن يعاونه ثنائى المساعدين أحمد صلاح وأحمد عبدالغني وحكما رابعا محمد علاء عبدالغني وحكما للفيديو حسام عزب ومساعده مبروك نبيل.

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