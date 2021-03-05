الدوري الإنجليزي .. ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه من تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما هلى مضيفه ليفربول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من كرة قطعت من لاعبي ليفربول، ومن ثم تمريرة طولية من كانتي إلى ماسون ماونت الذي راوغ فابينيو من يسار منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وشهد النصف لأول كرات متبادلة خارج منطقة الجزاء ومن ثم تمريرة من أزبلكويتا إلى فيرنر الذي انفرد بالمرمى، وسدد كرة سهلة يتصدى لها أليسون.

وشهدت الدقيقة 25 تمريرة رائعة من صلاح إلى ماني تضعه في انفراد داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد كرة ضعيفة تذهب لميندي حارس مرمى تشيلسي.

وظهرت علامات الاستياء والاستغراب على الدولي المصري محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب ودخول تشامبرلين بدلا منه بعد مرور 61 دقيقة.

وتعد هذه المواجهة الأولى لـ الألماني توماس توخيل المدير الفريق لتشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد الذي أقيل بسبب سوء النتائج.