وأضاف أن جميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل الفوز، وإسعاد الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير، مشددا على أن اللاعبين سيقاتلون في كل البطولات المحلية والإفريقية التي سيخوضونها والإدارة تدعمهم بكل قوة.
واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على ثقة مسئولي الزمالك في الإدارة الفنية بقيادة باتشيكو وكل الجهاز المعاون، متمنيا التوفيق للفريق في لقاء السبت.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في السادسة من مساء السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اللجنة المؤقتة للزمالك: واثقون فى قدرة باتشيكو على المنافسة بجميع البطولات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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