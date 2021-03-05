موعد مباراة الأهلي و فيتا كلوب الكنغولي والقنوات الناقلة- منافسات دوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - الآن يمكنك التعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث تتطلع جماهير العملاق المصري إلى مشاهدة فريقها المفضل ينافس مره أخري في البطولات الأفريقية، ولذلك بعد الهزيمة التي تعرض النادي الأحمر لها أمام فريق سيمبا التنزاني.

حيث قد تعرض الأهلي لهزيمة خارج معلبة أمام نادي سيمبا التنزاني بنتيجة 0-1، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، يوم الثلاثاء الماضي، في منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب- دوري أبطال أفريقيا

حيث يعود الأهلي إلى منافسات هذه البطولة، عندما يواجه فريق فيتا كلوب، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، يوم السبت 6 مارس 2021.

حيث تأتي المباراة في الجولة الثالثة، كما تُقام على ملعب استاد القاهرة، كما من المقرر لها أن تكون بدون حضور الجماهير في ظل استمرار فيروس كورونا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب- دوري أبطال أفريقيا

حيث أنه تُنقل المباراة على شاشة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية، وهي صاحبة الحق في نقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك شمال أفريقيا.

وأيضًا إلى جانب نقل المباراة عبر “beIN Sports Connect”، فإنها ستُذاع كذلك من خلال التردد الأرضي لقناة “أون تايم سبورتس” داخل مصر.

كما يُذكر أن الأهلي المصري يقع في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا ب 3 نقاط، بالتساوي مع فريق سيمبا، بفارق عدد 3 نقاط خلف فيتا كلوب المتصدر.

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