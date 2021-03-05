كريم فؤاد يرفض بيراميدز ويتمسك بالانتقال إلى الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن كواليس هامة في صفقة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجوم المستقبل المعار إلى صفوف إنبي.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن نادي بيراميدز دخل في خط المفاوضات مع كريم فؤاد من أجل ضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن كريم فؤاد رفض العرض المقدم له من نادي بيراميدز وتمسك بالانضمام إلى صفوف الأهلي.

وأوضح أن الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب على كافة التفاصيل وسيكون أولى صفقات الأهلي.

