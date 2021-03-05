عمر جابر يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده الـ34

هنأ عمر جابر لاعب خط وسط نادي بيراميدز صديقه النجم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعيد ميلاده الـ34.
ونشر "عمر جابر" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع شيكابالا وكتب عليها معلقًا: "عيد ميلاد سعيد اخي".
ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.
ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.
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