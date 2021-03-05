10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الزمالك مطالب بسداد باقي مستحقات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في أسرع وقت.
وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الإنذار الذي أرسله بن شرقي للزمالك ينتهي يوم 10 مارس المقبل.
وأشار إلى أن الزمالك منح اللاعب جزء من مستحقاته وسيكون مطالب بسداد باقي المستحقات له خلال الأيام المقبلة.
وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلى مأدبة اليوم الجمعة بحضور رئيس الزمالك، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وطارق حشيش المستشار المالى للنادي، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول، وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.
واعتذر أشرف قاسم المشرف العام على الكرة عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز على معسكر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.
ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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