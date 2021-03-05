بهدفي سانشيز.. إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي الفوز على بارما

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على بارما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في المواجهة التي أقيمت على ملعب إنيو تارديني.
وعزز إنتر صدارته للدوري الإنجليزي، وبات في رصيده 59 نقطة، فيما توقف رصيد بارما عند النقطة 15 بالمركز 19.
وسجل أليكسيس سانشيز هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 54 و62.
بينما سجل هيرناني هدف بارما الوحيد باللقاء عند الدقيقة 72.
ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميلان في المباراة المقبلة مع أتلانتا يوم الإثنين المقبلة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
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