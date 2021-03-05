نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في إمكانية قرب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أكد شادي محمد كابتن الأهلي والمنتخب السابق أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب مصدر فخر وشرف لكل المصريين وخير سفير بالخارج.
وأضاف شادي محمد في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن محمد صلاح حقق انجازات لم يحققها أي لاعب مصري من قبل بدءا من التتويج بـ لقب هداف الدوري الانجليزي مرورا بـ تحقيق بطولة دوري ابطال اوروبا مع ليفربول وحتي تتويجه بـ لقب أفضل لاعب في افريقيا موسمين متتاليين.
وتابع ان محمد صلاح يقوم بدوره الانساني والمجتمعي علي اكمل وجه.
وتابع ان محمد صلاح مازال لديه الكثير ليحققه خلال مسيرته الكروية مشددا انه من الصعب توقع امكانيه بقاء صلاح في ليفربول من رحيله.
وأضاف ان الأمر متعلق بـ صلاح نفسه والنادي مشددا ان صلاح هو وحده من سيقرر الفريق الانسب له خلال الفترة المقبلة,
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