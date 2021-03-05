نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول تشيلسي اليوم.. رفاق صلاح يصطدمون بالبلوز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم ، يستضيف رفاق محمد صلاح فريق تشيلسي العنيد على ملعب أنفيلد معقل الريدز لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن خلال التقرير سنتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول وتشيلسي اليوم على نايل سات في الدوري الإنجليزي، فقد كشفت عدد من القنوات المجانية التي تذيع مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجاناً أنها ستنقل مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وهناك الكثير من محبي الساحرة المستديرة كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية والعربية محبي ومتابعي النجم الكبير محمد صلاح ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم ، يستضيف رفاق محمد صلاح وفريقهم يتواجد في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 وذلك بعد مرور 26 جولة من جولات الدوري الإنجليزي، بينما سيحل البلوز ضيفاً ثقيلاص على ليفربول وهو متواجداً في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما ينطلق ماتش ليفربول والبلوز اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول محمد صلاح اليوم

من المتوقع أن تكون قناة مكسبي ناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مجانا على نايل سات، وكانت قناة مكسبي قالت عبر صفحتها على موقع فيس بوك أنها ستذيع ماتش مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين، وكانت القناة قد كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تعمل على إطلاق قناة جديدة تحت مُسمى قناة مكسبي سبورت ستقوم خلالها بنقل جميع مباريات الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا وأفريقيا 2021، وتُعد قناة مكسبي ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم على نايل سات.

ويسعى هداف الدوري الإنجليزي النجم المصري الكبير والمتألق واللامع في سماء انجلترا الفرعون محمد صلاح لزيادة أهدافه الغالية مع الريدز وينشط السجل التهديفي أمام فريقه السابق تشيلسي، حيث شارك الفرعون في 14 مباراة سابقة بمسيرته الاحترافية خلال السنوات الماضية ضد البلوز.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي مجانا

قنوات ماتش ليفربول وتشيلي المفتوحة نايل سات، هناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد البلوز اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إليكم ببعض منها.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي ، تذاع المباراة عبر تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports، و سنوافيكم بـ القنوات المفتوحة التي تذيع ماتش ليفربول اليوم مجانا على النايل سات وعرب سات، بخلاف الموضحة أعلاه في حالة الكشف عن قنوات أخرى.