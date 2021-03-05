موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي، بعد سلسلة من التعادلات السلبية سواء على المستوى المحلي والأفريقي وتراجع في مستوى الأداء، يستعد لاعبو القلعة البيضاء لمواجهة نادي الترجي التونسي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ففي التوقيت الحالي لم يتحدد موقف الزمالك من التأهل من دور المجموعات خاصة أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة بعد تعادلين أحدهما مع مولودية الجزائر والآخر مع تونجيت، بينما يتصدر الترجي الآن قائمة المجموعة، ولا بد أن يحسم الزمالك مركزه مبكراً لمعرفة موقفه، أما على الصعيد المحلي فيتصدر نادي الزمالك المركز الأول بشكل مؤقت حتى يلعب الأهلي مؤجلاته ومعرفة موقفه من التصدر، وشهدت آخر مباراة محلية للزمالك التعادل السلبي مع وادي دجلة بعد أداء سئ، بالإضافة إلى اهدار اللاعب عبد الله جمعة ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة وتصدى لها الحارس محمد عبد المنصف ببراعة، ويحاول لاعبو نادي الزمالك امتصاص حالة الغضب التي يعيشها الجمهور الآن، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة، موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دورالمجموعات

من المُنتظر أن يواجه نادي الزمالك نادي الترجي التونسي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، هذا وقد سافرت بعثة الزمالك إلى رادس على متن طائرة عادية لتخفيض التكاليف الخاصة بالطيران، وسوف يواجه نادي الزمالك نادي الترجي التونسي يوم السبت الموافق السادس من شهر مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والزمالك

سوف تُذاع مباراة الزمالك والترجي على الهواء مباشرة، في تمام السادسة مساءً على مجموعة قنوات بين سبورت والتي حصلت على جميع حقوق البث الحصرية، لمباريات دوري أبطال أفريقيا.