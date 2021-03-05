نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم.. الريدز يخسر على ملعبة بهدف نظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فهناك الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان وتحديدا الجماهير المصرية والعربية التي تتابع النجم المصري الكبير محمد صلاح سيتابعون الأن ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الشوط الأول والثاني من اللقاء الهام والكبير بين الفريقين والذي يُعد قمة مبكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك سنعمل على رصد وتقديم متابعة مستمرة وتغطية شاملة عن ملخص نتيجة أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي.

ملخص نتيجة ليفربول وتشيلسي اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي ، تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة وغزة، بينما ستقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية العربية السعودية، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أهداف ليفربول وتشيلسي اليوم

أهداف ليفربول 0 أهداف تشيلسي ميسون ماونت دقيقة 42

ويستضيف الريدز البلوز وهو متواجداً في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد البلوز في المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويكون الفارق هو نقطة واحدة تفصلها مباراة اليوم على ملعب أنفيلد المواجهة الثقيلة والكبيرة بين العملاقين.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، كاباك، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، ميلنر

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

ملخص مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي

تنطلق المباراة بعد قليل وسنتابع معكم ملخص نتيجة ليفربول وتشيلسي يوتيوب، ملخص نتيجة ماتش ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، ويسعى الريدز في لقاء اليوم لتحقيق الفوز من أجل كسب النقاط والتقدم درجة في ترتيب البريميرليج، ملخص هدف محمد صلاح في تشيلسي.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم البلوز بهدف عن طريق اللاعب ميسون ماونت من خلال تسديده قوية سكنت شباك اليسون بيكير ليكون هدف المباراة الأول لصالح تشيلسي، وقدم محمد صلاح أداء رائع جداً في الشوط الأول من المباراة، وكان حكم اللقاء قد ألغى هدف لصالح تشيلسي عن طريق اللاعب تيمو فيرنر عند الدقيقة 23 من زمن المباراة بعد أن عاد إلى تقنية الفار التي أشارت إلى وجود حالة تسلل على اللاعب، وكان سادية ماني أهداف فرصة تسجيل هدف التعديل للريدز عند الدقيقة 28 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من محمد صلاح إلا أن ماني سدد ركة ضعيفة يتصدى لها حارس تشيلسي، تابعوا معنا وملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الشوط الثاني بعد قليل.

وفي الشوط الثاني باتت لاعبي الريدز يحاولن التوغل داخل منطقة جزاء البلوز بحثاً عن هدف التعديل ولكن الحظ لما يحالفهم فهناك كان تكتل دفاعي رهيب من دفاعات تشيلسي للماحفظة على شباكهم نظيفة، وأهدر لاعبي ليفربول فرص كثيرة لتحقيق التعادل، وينتهي الشوط الثاني بعد غضافة ثلاث دقائق من حكم اللقاء كوقت بدل من الضائع، وتنتهي المباراة بفوز البلوز بهدف نظيف ويكسب النقاط المستحقة ليزيد من رصيده.