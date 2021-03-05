نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك 2021 من خلال القمر الصناعي نيل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك على النيل سات، المارد الأبيض أو القلعة البيضاء كما يطلق عليه البعض، من أكبر النوادي في القارة الأفريقية، وله قاعدة جماهيرية كبيرة سواء على المستوى المحلي في جمهورية مصر العربية أو على المستوى القاري، وفي جميع أنحاء الدول العربية، ونتيجة لمطالب جماهيرية، تم إنشاء قناة خاصة بنادي الزمالك، يوجد بها باقة من النجوم لتقديم البرامج أو تحليل المباريات فور انتهائها، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة تردد قناة الزمالك 2021 على القمر الصناعي نيل سات.

تردد قناة الزمالك 2021 على النيل سات

يرجع تاريخ إنشاء قناة نادي الزمالك في الثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2019 كبث تجريبي، ثم انطلق البث الدائم لها في شهر يناير من عام 2020، وقد حصدت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من انطلاقها، وهي قناة كانت مُهداة من شركة إعلام المصريين لنادي الزمالك، ولاستقبال قناة الزمالك على أجهزة البث الخاصة بكم لابد من إدخال الترددات الآتية في أجهزة البث من خلال القمر الصناعي نيل سات:-

التردد:- 11499

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:-3/4

برامج قناة نهادي الزمالك 2021

تُقدم قناة نادي الزمالك مجموعة متنوعة من البرامج، التي تُقدم كل الأخبار الخاصة بالفريق وتحركاته، وليس في رياضة كرة القدم فقط، بل في جميع أقسام الرياضة وجميع البطولات التي يُشارك بها النادي، بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية التي تسبق أي مباراة لتحليل نقاط الضعف والقوة عند كل فريق، واستديوهات تحليلية تلي كل مباراة لتحليل أداء الفريق، ويوجد بالقناة ايضاً برامج للترفيه مثل برنامج زملكاوي كومكس، ويوضح رأي المُشجعين في نادي الزمالك ومدى رضائهم عن الأداء من عدمه، فضلاً عن بثها لعدة مباريات قديمة وجديدة لإعادة ذكريات الفوز بالبطولات مرة أُخرى