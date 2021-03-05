هادي خشبة: كهربا متسرع في ردود فعله والأهلي لن يسمح بالخروج عن مبادئه

قال هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن كهربا لاعب الأهلي كان سبب رئيسي في الأزمة التي حدثت في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

وأكد خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": أن كهربا عليه أن يكون حكيم في تصرفاته لأنه مندفع في ردود أفعاله سواء حزين أو سعيد والدليل على ذلك سرعة اعتذاره عند حدوث أي مشكلة.

وأشار إلى أن كهربا عليه أن يتعلم من أخطائه وألا يعترض على أي قرارات للجهاز الفني ويلتزم بها.

وواصل :"الأهلي لن يسمح لكهربا بالخروج عن المبادىء أو القيم الموجودة".

ولم يظهر كهربا في المران الجماعي وربما أدي بعض التدريبات التاهيلية داخل الجيم. وكان كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش مما تسبب في إيقافه شهرا وتغريمه ماليا 200 ألف جنيه. وخاض حسين الشحات ومحمد مجدي أفشه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات تأهيليلة اليوم بإستاد مختار التتش.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي غدٍا السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.