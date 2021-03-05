مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها دوري أبطال افريقيا والدوري الاسباني

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد X الهلال -9:00 مساء - beIN SPORT HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني فالنسيا X فياريال - 10:00مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الألماني شالكه X ماينز – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات الدورى السعودى أبها X الفتح – 3:15 عصرا - الرياضية السعودية العين X الفيصلي – 3:15 عصرا - الرياضية السعودية الاتفاق X النصر – 5:30 مساء - الرياضية السعودية الشباب Xالقادسية – 5:30 مساء - الرياضية السعودية الهلال X الرائد – 7:30 مساء - الرياضية السعودية الاتحاد X الوحدة – 7:30 مساء - الرياضية السعودية مواعيد مباريات الدوري المصري وادي دجلة X الإسماعيلي – 3:00 عصرا - on sport الاتحاد السكندري X الانتاج الحربي – 5:00 مساء - on sport طلائع الجيش X إنبي – 7:00مساء - on sport

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