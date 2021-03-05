ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وتجديد التعاقد معه.
يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ مواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها غدا السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
أثار رامي عباس، وكيل أعمال نجم مصر وليفربول الإنجليزي، "محمد صلاح" جدلًا كبيرا، بعد مباراة الريدز وتشيلسى فى الجولة 27 من الدورى الإنجليزى والتى انتهت بفوز "البلوز" بنتيجة 1 صفر"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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