أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وتجديد التعاقد معه.

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ مواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها غدا السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أثار رامي عباس، وكيل أعمال نجم مصر وليفربول الإنجليزي، "محمد صلاح" جدلًا كبيرا، بعد مباراة الريدز وتشيلسى فى الجولة 27 من الدورى الإنجليزى والتى انتهت بفوز "البلوز" بنتيجة 1 صفر"