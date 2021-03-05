شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

كشف الإعلامى احمد شوبير عن بعض التطورات الخاصة بأزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بعد دخوله في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني.
وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا : "توقعاتي انه بعد ماتش ڤيتا ان الشناوى كابتن الاهلي سيتدخل لمحاولة الصلح بين موسيماني وكهربا طبعا مع الابقاء على العقوبة ولكن السماح له بالعوده للتدريبات الجماعيه ... مجرد توقع مني فقط لاغير".
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي غدًا السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش مما تسبب في إيقافه شهرا وتغريمه ماليا 200 ألف جنيه.
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