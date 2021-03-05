الشناوي والمهدي سليمان.. ميدو يكشف أبرز الملفات في بيراميدز

وأضاف ميدو في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الباب لابد وان يظل مفتوحا من اجل حل الأزمات مشددا انه مع ضرورة وجود عقوبة ولكن بشرط عدم " ذبح " اللاعبين.
وتابع ان الازمة في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة .
اما عن أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق فأكد انه حارس كبير ولديه امكانيات رائعه ولكنه " قصر في حق نفسه " مشددا انه شاهده في المران وهو يخوضه بجد وتركيز شديد.
واضاف ان سيحاول حل جميع أزمات الشناوي سواء داخل الملعب او خارجه مشددا ان اللاعب هام بالنسبه للفريق وعودته لمستواه امر ضروري.
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