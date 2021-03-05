محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

بزغ نجمه فى الثمانينيات من القرن العشرين ولفت أنظار قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مردوده الجيد فى إحدى المباريات بصفوف فريق الشمس وساهمت فى إنتقاله إلى صفوف الدراويش.
محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق فتح النار على قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك إبان أزمة قلعة الدراويش وحاجة الفريق الأول لضم لاعبين من صفوف الفارس الأبيض والقلعة الحمراء.
نجم الدراويش تحدث إلى دوت الخليج وكشف عن مصير محمد صلاح بشأن الرحيل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي إلى جانب حظوظ منتخب مصر الوطنى الأول فى التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى صيف العام الجاري بالكاميرون.
فى البداية كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذي اكتشفه فى المسابقة المحلية وقال فى حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحق بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأولمبي والمنتخب الأول.
تابع : الانجليزى تومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفي عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش وعقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا لافتا إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.
ولفت محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق إلى أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدوري على برازيل العرب وقال : لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.
أضاف : عام 1993 أضاع وزير الرياضة آنذاك عبد المنعم عمارة لقبا للدوري الممتاز على النادى الإسماعيلي حينما وصل الأمر إلى مباراة فاصلة بين الفريقين مشيرا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة حتى لا يقال أنه إسماعيلاوى لتفادي ذلك فقام بمجاملة الأهلي فى ذلك الموسم لافتا إلى أن اللاعب الذي تعامل معه بصعوبة فى الفرق المنافسة ويعمل له ألف حساب مصطفى عبده نجم النادى الأهلي الذى يتسم بخفة الدم مشيرا إلى أنه جمعه موقف طريف معه حيث أرسل كرة من ركنية سددها مجدي عبدالغني برأسه هدفا والجماهير هتفت للخطيب وتركت الثنائى المجرى والبلدوزر مشيرا إلى أنه كان يلعب بأريحية بجوار زميله محسن هاشم فى صفوف قلعة الدراويش.
وأكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش وقال: حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط والجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.
استطرد: عودة محمد صبحي إلى حراسة عرين الدراويش تأخرت 5 سنوات وكان لا بد من رجوع الحارس الدولى من 2016 وهو قائد الفريق حتى فى ظل تواجد حسنى عبدربه فى السابق بصفوف الفريق وشيلونجو مينفعش يلعب رأس حربة لكن عدم وجود رأس حربة بصفوف الدراويش أجبر الجهاز الفنى على الإستعانة بخدماته، مشيرا إلى أن الثنائى فخر الدين بن يوسف وآري بابل أوزانهم زائدة، لافتا إلى أن مخطط الأحمال يسأل عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الإسماعيلي لافتا إلى أن الاستعانة بمدربين أجانب سبق لهم الفشل فى قيادة الدراويش أضرت بالفريق.
شدد نجم النادى الإسماعيلى السابق أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى لن يرحل عن الريدز ، لافتا أن غياب فان دايك سبب رئيسي في تراجع مستوى الفريق وقال : فريق ليفربول الإنجليزي شعر أنه تشبع بالبطولات بعد حصده دورى أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ما أثر على نتائج الفريق إلى جانب الإصابات العديدة بصفوف الفريق الانجليزى منوها إلى أن صلاح لن يرحل عن الريدز وهو استطاع كسر العديد من الأرقام القياسية مينفعش نشوف ليفربول من غير محمد صلاح والعكس لافتا إلى أن الريدز حقق نتائج قوية الموسم الماضى.
وعن حظوظ منتخب مصر الوطنى فى التأهل إلى أمم إفريقيا قال : منتخب الفراعنة الكبار قاب قوسين فى الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا وأمام المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر لافتا إلى أن محمد صلاح قوى عظمى لمنتخب مصر ويمنح ثقة كبيرة لزملائه ووجوده بصفوف المنتخب كثالث أفضل لاعب في العالم يعطي انطباعا جيدا لزملائه مشددا على أن الإسماعيلي لا يتواجد بأى لاعبين داخل صفوف منتخب مصر الوطنى مشيرا إلى أن المنتخب الأوليمبي يتواجد به اثنان من اللاعبين أبرزهم محمد صادق.
وقال نجم النادى الإسماعيلي السابق، إن رمضان صبحي لاعب نجم النادى الأهلي السابق فقد حب الجماهير، لافتا إلى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء يرفض عودة رباعي نادى بيراميدز وأكد أن رمضان صبحي أخطأ فى حق نفسه والمادة مش كل حاجة فى الدنيا وأقوله فين حب الجماهير إنت يا رمضان فقدت حب جماهير النادى الأهلي كما أن الأهلي قام بعرض 15 مليون جنيه هل المبلغ ده يا رمضان قليل.
وتابع: محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي لن يوافق على عودة رباعي فريق بيراميدز أحمد فتحى وشريف إكرامي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد إلى القلعة الحمراء لافتا إلى أن الجيل الذى كان يمثله فى الثمانينيات بقلعة الدراويش يعتز كثيرا بانتمائه إلى الإسماعيلي مشيرا إلى أنه فى حال عرض إنتقال أى لاعب من جيله للأهلى أو الزمالك كان مصيره الرفض مشيرا إلى أن حسنى عبدربه نجم كبير فى الإسماعيلي وله تاريخ كبير فى قلعة الدراويش، منوها إلى أنه أجرى محاولات مع وزارة الرياضة لدعم الدراويش موضحا أن مصير تلك المحاولات لم يحدث منها شيء.
أكد محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ظلم محمد شريف مهاجم المارد الأحمر وقال : لا استطيع تقييم الثنائى موسيماني مدرب الأهلي والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك والجنوب إفريقي له باع كبير في القارة الإفريقي والمدرب البرتغالى رجل أوروبي وخبراته ليست كبيرة بالقارة السمراء وكل مدرب له وجهة نظر فنية لإشراك لاعبيه وتطبيق تكتيك معين فى المباريات وأكثر شخص يعرف إمكانيات لاعبيه هو المدير الفنى ووارد صدور خطأ من جانبه وهو فى النهاية صاحب القرار.
أضاف: محمد شريف يسير بخطى ثابتة وأحرز أهدافا عديدة وفوجئنا مرة واحدة جلوسه على الدكة ووالتر بواليا رغم أن مهاجم جيد إلا أنه جرى العرف فى كرة القدم أن اللاعب عندما يسير بخطى ثابتة وجيد لا يمكن للمدير الفنى أن يحيله إلى دكة البدلاء مشيرا إلى أن محمد شريف مهاجم النادى الأهلي تعرض إلى الظلم من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعدما إعتمد على المهاجم والتر بواليا وجعل الأول حبيس الدكة.
أوضح نجم النادى الإسماعيلي كواليس تدخل جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لانتقاله من نادى الشمس إلى قلعة الدراويش إلى جانب تفاصيل بيع أحمد حجازى مدافع الفريق السابق إلى نادي فيورنتينا الإيطالي وقال : كنت عضوا فى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى آنذاك وقمنا ببيع أحمد حجازى مدافع الدراويش إلى نادى فيورنتينا الإيطالي عن طريق التصويت خلال إجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور رأفت عبدالعظيم عام 2011 وقمت بعرض الجانب الفني ومدى استفادة النادى جراء بيع اللاعب من النواحى المادية.
أشار إلى أن الرافضين كانوا خمسة أعضاء وإثنين فقط الموافقين لافتا إلى قيامه بطرح رؤيته الفنية فى عملية بيع اللاعب وتحدثت لمدة خمس دقائق وبعدها وافق السبعة أعضاء بالإجماع وتم بيع أحمد حجازي إلى النادي الإيطالي نظير مليون ونصف المليون يورو والمهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى السابق كان سببا وراء رحيلى عن الإسماعيلي وأيضا رحيل عماد سليمان وعلى أبو جريشة بدون إبداء أى أسباب واضحة ولا يحب الإختلاف معه.
لفت إلى أن المجالس المعينة على مدار مسيرة الإسماعيلي الكروية لم تضر قلعة الدراويش مشيرا إلى أن المجلس المعين الذى كان ضمن أعضائه عام 2011 نجح فى إنهاء أزمة كافة مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد بيع الثنائي عبدالله السعيد وأحمد حجازي والسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعشق قلعة الدراويش وهى التى كانت سببا رئيسيا وراء إنهاء صفقة انتقالي من نادى الشمس إلى قلعة الدراويش بعد إحدى المباريات التي شاركت بها بقميص فريق الشمس آنذاك.
أكد محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي السابق، أن النادى الأهلى أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قرر عرضه للبيع وقال : حقيقة الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قام بعرضه للبيع رغم أن اللاعب تخلى عن الانضمام إلى نادى الزمالك نظير ٤٠ مليون جنيه لافتا إلى أن الإسماعيلي قام ببيع عبدالله السعيد إلى الأهلي نظير ٦ ملايين و٧٥٠ ألف جنيه وحصلنا على ٥ ملايين كاش والباقى تم صرفه عبر شيك تم تحصيل قيمته من القلعة الحمراء مضيفا أن عبدالله السعيد يحب النادي الأهلي وكان بالإمكان تعرضه للإيقاف حينما قام بالتوقيع على ناديين وعندما طلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب العودة إلى النادي والتخلي عن عرض الزمالك رحب لكن إدارة الأهلى فاجأت اللاعب بعرضه للبيع فى موقف استغربت من اتخاذه لافتا إلى أن اللاعب حصل حينها على الضوء الأخضر من إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالبحث عن مصلحته فى أى ناد آخر الأمر الذي شجعه على التوقيع على عقود فى الزمالك.
وعن تجربة الاستثمار في نادي بيراميدز قال: أرى أن هناك خطأ إداريا داخل النادي السماوي الذي لم يحصل على بطولة حتى الآن وإنجازاته فقط الفوز على النادى الأهلى.
فى البداية كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذي اكتشفه فى المسابقة المحلية وقال فى حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحق بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأولمبي والمنتخب الأول.
تابع : الانجليزى تومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفي عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش وعقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا لافتا إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.
ولفت محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق إلى أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدوري على برازيل العرب وقال : لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.
أضاف : عام 1993 أضاع وزير الرياضة آنذاك عبد المنعم عمارة لقبا للدوري الممتاز على النادى الإسماعيلي حينما وصل الأمر إلى مباراة فاصلة بين الفريقين مشيرا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة حتى لا يقال أنه إسماعيلاوى لتفادي ذلك فقام بمجاملة الأهلي فى ذلك الموسم لافتا إلى أن اللاعب الذي تعامل معه بصعوبة فى الفرق المنافسة ويعمل له ألف حساب مصطفى عبده نجم النادى الأهلي الذى يتسم بخفة الدم مشيرا إلى أنه جمعه موقف طريف معه حيث أرسل كرة من ركنية سددها مجدي عبدالغني برأسه هدفا والجماهير هتفت للخطيب وتركت الثنائى المجرى والبلدوزر مشيرا إلى أنه كان يلعب بأريحية بجوار زميله محسن هاشم فى صفوف قلعة الدراويش.
وأكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش وقال: حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط والجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.
فى البداية كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذي اكتشفه فى المسابقة المحلية وقال فى حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحق بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأولمبي والمنتخب الأول.
تابع : الانجليزى تومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفي عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش وعقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا لافتا إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.
ولفت محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق إلى أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدوري على برازيل العرب وقال : لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.
أضاف : عام 1993 أضاع وزير الرياضة آنذاك عبد المنعم عمارة لقبا للدوري الممتاز على النادى الإسماعيلي حينما وصل الأمر إلى مباراة فاصلة بين الفريقين مشيرا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة حتى لا يقال أنه إسماعيلاوى لتفادي ذلك فقام بمجاملة الأهلي فى ذلك الموسم لافتا إلى أن اللاعب الذي تعامل معه بصعوبة فى الفرق المنافسة ويعمل له ألف حساب مصطفى عبده نجم النادى الأهلي الذى يتسم بخفة الدم مشيرا إلى أنه جمعه موقف طريف معه حيث أرسل كرة من ركنية سددها مجدي عبدالغني برأسه هدفا والجماهير هتفت للخطيب وتركت الثنائى المجرى والبلدوزر مشيرا إلى أنه كان يلعب بأريحية بجوار زميله محسن هاشم فى صفوف قلعة الدراويش.
وأكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش وقال: حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط والجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.
فى البداية كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذي اكتشفه فى المسابقة المحلية وقال فى حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحق بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأولمبي والمنتخب الأول.
تابع : الانجليزى تومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفي عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش وعقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا لافتا إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.
ولفت محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق إلى أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدوري على برازيل العرب وقال : لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.
أضاف : عام 1993 أضاع وزير الرياضة آنذاك عبد المنعم عمارة لقبا للدوري الممتاز على النادى الإسماعيلي حينما وصل الأمر إلى مباراة فاصلة بين الفريقين مشيرا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة حتى لا يقال أنه إسماعيلاوى لتفادي ذلك فقام بمجاملة الأهلي فى ذلك الموسم لافتا إلى أن اللاعب الذي تعامل معه بصعوبة فى الفرق المنافسة ويعمل له ألف حساب مصطفى عبده نجم النادى الأهلي الذى يتسم بخفة الدم مشيرا إلى أنه جمعه موقف طريف معه حيث أرسل كرة من ركنية سددها مجدي عبدالغني برأسه هدفا والجماهير هتفت للخطيب وتركت الثنائى المجرى والبلدوزر مشيرا إلى أنه كان يلعب بأريحية بجوار زميله محسن هاشم فى صفوف قلعة الدراويش.
وأكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش وقال: حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط والجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.
فى البداية كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذي اكتشفه فى المسابقة المحلية وقال فى حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحق بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأولمبي والمنتخب الأول.
تابع : الانجليزى تومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفي عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش وعقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا لافتا إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.
ولفت محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق إلى أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدوري على برازيل العرب وقال : لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.
أضاف : عام 1993 أضاع وزير الرياضة آنذاك عبد المنعم عمارة لقبا للدوري الممتاز على النادى الإسماعيلي حينما وصل الأمر إلى مباراة فاصلة بين الفريقين مشيرا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة حتى لا يقال أنه إسماعيلاوى لتفادي ذلك فقام بمجاملة الأهلي فى ذلك الموسم لافتا إلى أن اللاعب الذي تعامل معه بصعوبة فى الفرق المنافسة ويعمل له ألف حساب مصطفى عبده نجم النادى الأهلي الذى يتسم بخفة الدم مشيرا إلى أنه جمعه موقف طريف معه حيث أرسل كرة من ركنية سددها مجدي عبدالغني برأسه هدفا والجماهير هتفت للخطيب وتركت الثنائى المجرى والبلدوزر مشيرا إلى أنه كان يلعب بأريحية بجوار زميله محسن هاشم فى صفوف قلعة الدراويش.
وأكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش وقال: حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط والجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.
وأكد محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق أن الجهاز الفنى أجبر على الدفع بـ شيلونجو فى مركز رأس الحربة، موضحا أن مخطط الأحمال مسئول مسئولية كاملة عن زيادة أوزان ثنائى أجانب الدراويش وقال: حزين على حال النادى الإسماعيلي بعدما حل فى ترتيب جدول الدورى الممتاز ضمن المراكز الأخيرة ويواجه شبح الهبوط والجيل الحالي من لاعبي الدراويش رغم الخسارة وتراجع النتائج يبقى الأفضل من المواسم السابقة وأناشد جماهير الإسماعيلي مساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة للنادى بقيادة المهندس أحمد عثمان الذى حل بديلا عن المهندس إبراهيم عثمان تعمل على توفير كافة الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.
أكد محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ظلم محمد شريف مهاجم المارد الأحمر وقال : لا استطيع تقييم الثنائى موسيماني مدرب الأهلي والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك والجنوب إفريقي له باع كبير في القارة الإفريقي والمدرب البرتغالى رجل أوروبي وخبراته ليست كبيرة بالقارة السمراء وكل مدرب له وجهة نظر فنية لإشراك لاعبيه وتطبيق تكتيك معين فى المباريات وأكثر شخص يعرف إمكانيات لاعبيه هو المدير الفنى ووارد صدور خطأ من جانبه وهو فى النهاية صاحب القرار.
أضاف: محمد شريف يسير بخطى ثابتة وأحرز أهدافا عديدة وفوجئنا مرة واحدة جلوسه على الدكة ووالتر بواليا رغم أن مهاجم جيد إلا أنه جرى العرف فى كرة القدم أن اللاعب عندما يسير بخطى ثابتة وجيد لا يمكن للمدير الفنى أن يحيله إلى دكة البدلاء مشيرا إلى أن محمد شريف مهاجم النادى الأهلي تعرض إلى الظلم من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعدما إعتمد على المهاجم والتر بواليا وجعل الأول حبيس الدكة.
أوضح نجم النادى الإسماعيلي كواليس تدخل جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لانتقاله من نادى الشمس إلى قلعة الدراويش إلى جانب تفاصيل بيع أحمد حجازى مدافع الفريق السابق إلى نادي فيورنتينا الإيطالي وقال : كنت عضوا فى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى آنذاك وقمنا ببيع أحمد حجازى مدافع الدراويش إلى نادى فيورنتينا الإيطالي عن طريق التصويت خلال إجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور رأفت عبدالعظيم عام 2011 وقمت بعرض الجانب الفني ومدى استفادة النادى جراء بيع اللاعب من النواحى المادية.
أشار إلى أن الرافضين كانوا خمسة أعضاء وإثنين فقط الموافقين لافتا إلى قيامه بطرح رؤيته الفنية فى عملية بيع اللاعب وتحدثت لمدة خمس دقائق وبعدها وافق السبعة أعضاء بالإجماع وتم بيع أحمد حجازي إلى النادي الإيطالي نظير مليون ونصف المليون يورو والمهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى السابق كان سببا وراء رحيلى عن الإسماعيلي وأيضا رحيل عماد سليمان وعلى أبو جريشة بدون إبداء أى أسباب واضحة ولا يحب الإختلاف معه.
لفت إلى أن المجالس المعينة على مدار مسيرة الإسماعيلي الكروية لم تضر قلعة الدراويش مشيرا إلى أن المجلس المعين الذى كان ضمن أعضائه عام 2011 نجح فى إنهاء أزمة كافة مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد بيع الثنائي عبدالله السعيد وأحمد حجازي والسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تعشق قلعة الدراويش وهى التى كانت سببا رئيسيا وراء إنهاء صفقة انتقالي من نادى الشمس إلى قلعة الدراويش بعد إحدى المباريات التي شاركت بها بقميص فريق الشمس آنذاك.
أكد محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي السابق، أن النادى الأهلى أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قرر عرضه للبيع وقال : حقيقة الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قام بعرضه للبيع رغم أن اللاعب تخلى عن الانضمام إلى نادى الزمالك نظير ٤٠ مليون جنيه لافتا إلى أن الإسماعيلي قام ببيع عبدالله السعيد إلى الأهلي نظير ٦ ملايين و٧٥٠ ألف جنيه وحصلنا على ٥ ملايين كاش والباقى تم صرفه عبر شيك تم تحصيل قيمته من القلعة الحمراء مضيفا أن عبدالله السعيد يحب النادي الأهلي وكان بالإمكان تعرضه للإيقاف حينما قام بالتوقيع على ناديين وعندما طلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب العودة إلى النادي والتخلي عن عرض الزمالك رحب لكن إدارة الأهلى فاجأت اللاعب بعرضه للبيع فى موقف استغربت من اتخاذه لافتا إلى أن اللاعب حصل حينها على الضوء الأخضر من إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالبحث عن مصلحته فى أى ناد آخر الأمر الذي شجعه على التوقيع على عقود فى الزمالك.
وعن تجربة الاستثمار في نادي بيراميدز قال: أرى أن هناك خطأ إداريا داخل النادي السماوي الذي لم يحصل على بطولة حتى الآن وإنجازاته فقط الفوز على النادى الأهلى.
أكد محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي السابق، أن النادى الأهلى أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قرر عرضه للبيع وقال : حقيقة الأهلي أهان تاريخ عبدالله السعيد عندما قام بعرضه للبيع رغم أن اللاعب تخلى عن الانضمام إلى نادى الزمالك نظير ٤٠ مليون جنيه لافتا إلى أن الإسماعيلي قام ببيع عبدالله السعيد إلى الأهلي نظير ٦ ملايين و٧٥٠ ألف جنيه وحصلنا على ٥ ملايين كاش والباقى تم صرفه عبر شيك تم تحصيل قيمته من القلعة الحمراء مضيفا أن عبدالله السعيد يحب النادي الأهلي وكان بالإمكان تعرضه للإيقاف حينما قام بالتوقيع على ناديين وعندما طلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب العودة إلى النادي والتخلي عن عرض الزمالك رحب لكن إدارة الأهلى فاجأت اللاعب بعرضه للبيع فى موقف استغربت من اتخاذه لافتا إلى أن اللاعب حصل حينها على الضوء الأخضر من إدارة الكرة بالنادي الأهلي بالبحث عن مصلحته فى أى ناد آخر الأمر الذي شجعه على التوقيع على عقود فى الزمالك.
وعن تجربة الاستثمار في نادي بيراميدز قال: أرى أن هناك خطأ إداريا داخل النادي السماوي الذي لم يحصل على بطولة حتى الآن وإنجازاته فقط الفوز على النادى الأهلى.
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محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012