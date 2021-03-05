محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

فى البداية كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلى السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذي اكتشفه فى المسابقة المحلية وقال فى حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحق بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأولمبي والمنتخب الأول.

تابع : الانجليزى تومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفي عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش وعقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا لافتا إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.

ولفت محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق إلى أنه أحرز هدفا وحيدا على مدار مسيرته مع قلعة الدراويش لافتا إلى أن وزير الرياضة عبدالمنعم عمارة أضاع لقبا للدوري على برازيل العرب وقال : لم أحرز سوى هدفا وحيدا مع الإسماعيلي فى مباراة ودية إعتزال أسامة خليل أمام منتخب الأهلي والزمالك وكان الدراويش يضم البرازيلي كارلوس ألبرتو ومجموع نجوم إضافة إلى محمود الخطيب ومصطفى عبده وطاهر أبوزيد لافتا إلى أن مسيرته فى المنتخب كانت قليلة.