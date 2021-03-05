الظهور الأول لـ كشري.. الإنتاج الحربي في ضيافة الاتحاد بـ الدوري الممتاز

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن للعودة إلى سكة الانتصارات أمام الإنتاج الحربي في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام إنبي بهدف دون رد، في الجولة الماضية.
على الجانب الآخر يطمح الإنتاج الحربي في الظهور الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد أمام كشري في اقتناص الفوز من زعيم الثغر، للهروب من دوامة الهبوط.
وتولي أحمد كشري تدريب الإنتاج الحربي مؤخرا، خلفا لـحمدي صدقي الذي فسخ تعاقده من أجل التفاوض لتدريب الهلال السوداني.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد تواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 16 بـ 10 نقاط.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري، وادي دجلة مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع إنبي.
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