مجموعة الموت.. صدام عربي بين شباب بلوزداد والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري نظيره الهلال السوداني، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة

ويتسلح فريق شباب بلوزدا الجزائري بعامل الأرض لتحقيق الفوز على الهلال السوداني في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا.

وتلقى شباب بلوزداد هزيمة ثقيلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5 - 1، في الجولة الماضية من دور المجموعات.

على الجانب الآخر يطمح الهلال السوداني في خطف الثلاث نقاط من شباب بلوزداد أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على كامل فرضه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب مجموعة الموت في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ومازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال السوداني ثالثا بنقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.