تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

استقرت إدارة الأهلي علي إعارة محمود عبدالمنعم كهربا نهاية الموسم الجاري لمدة عام كفرصة أخيرة له، قبل الاستغناء النهائي عنه.

وترى الإدارة الحمراء أن محمود كهربا لاعب جيد من الناحية الفنية ولكنه لا يتمتع بالاتزان الموازي لهذا لقيمته ومهاراته وإمكاناته، لذا تحاول منحه فرصة الخروج للإعارة مع نهاية الموسم الجاري لعله يدرك قيمة الرسالة والفرصة الأخيرة.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد قرر إيقاف محمود كهربا لمدة شهر عن المشاركة في المباريات وغرامة 200 ألف جنيه بعد حديثه بشكل غير لائق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش التي جرت الأحد الماضي.

ودفع موسيماني بكهربا في ال15 دقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 ، وشهدت غرفة ملابس فريق الكرة أحداثا مؤسفة استمرت قرابة 3 دقائق، حيث حرص المدرب الجنوب أفريقي على الدخول لغرفة الملابس ومصافحة لاعبيه وتهنئتهم لقدرتهم على العودة من الخسارة إلي تحقيق الفوز 2-1 وحين وصل إلى كهربا نظر له الأخير بشكل لا يتناسب مع الفارق بين لاعب ومدرب وقال له نصًا:" don’t speak with me.. its finish " وكررها كثيرا مع ارتفاع صوته بشكل تدريجي.

وسادت حالة من الصمت الشديد داخل غرفة الملابس في تلك الأثناء مع نظرة اندهاش شديدة من موسيماني والذي عقب علي كلام كهربا وهو أمامه: " good good " .. فزاد اللاعب من نفس الكلام don’t speak with me فرد موسيماني good very good ، وتسببت حالة الهدوء التي بدأ عليها المدير الفني ووقوفه أمام اللاعب في زيادة حدة تعبيرات كهربا ثم خرج موسيماني لحضور المؤتمر الصحفي دون أي تعقيب آخر ولكن كهربا انفعل بحدة ثم هدأ وبدأ يعتذر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

الغريب في الأمر أن هناك حالة من الانقسام داخل الفريق حول موقف محمود كهربا فالبعض يتعاطف معه ويرى أن هدوء موسيماني وإبعاده للاعب عن التشكيلة الرئيسية كان سببًا في تلك الأحداث مع الاعتراف بأن كهربا قد أخطأ.

في اليوم التالي يوم الأثنين، اجتمع موسيماني بلاعبي الفريق الأحمر وأخطرهم بأن كهربا ليس له مكان داخل الفريق وهو أخطر الإدارة بذلك، وقال نصًا: "سوف يتدرب لأنه ليس هناك انتقالات حاليًا ولكنه لن يشارك.. لقد انتهى دوره معي.. لا مكان لأي لاعب يتجاوز الخطوط الحمراء".