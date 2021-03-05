رسالة خفية تهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أكدت شبكة " ليفربول إيكو" أن استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة تشيلسي وليفربول، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي، تسبب أزمة للريدز خلال الفترة الحالية.
وذكرت الشبكة المقربة من الريدز، أن استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي تسبب في أزمة للريدز، كان الفريق في غنى عنها.
وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح غادر أرضية الملعب ببطء بعد قرار استبداله، كما خرج وهو يهز رأسه، وظهرت عليه علامات الغضب على دكة البدلاء.
وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح كان أفضل مهاجمي ليفربول أمام تشيلسي، وكافح للوصول إلى مرمى تشيلسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمر لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى نشر رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، تغريدة خفية، ردًا على قرار كلوب باستبدال موكله، وهو ما أثار الجدل حول مستقبل اللاعب مع الريدز.
وأثار رامي عباس الجدل عقب استبدال محمد صلاح بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله ميسون ماونت، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.
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