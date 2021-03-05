الأباتشي من قرية الحصايا إلى ميت عقبة.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ 35

يحتفل اليوم الجمعة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وسط نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ ٣٥ حيث إنه من مواليد ٥ مارس عام ١٩٨٦.

بزغت موهبة شيكابالا منذ انضمامه لناشئين الزمالك ويتدرج بعدها فى صفوفه حتى وصل إلى أن تم تصعيده للفريق الأول عندما كان عمره 15 عاما و8 أشهر فقط.

ولد محمود عبد الرازق شيكابالا بقرية الحصايا مركز إدفو بمحافظة أسوان ومتزوج ولديه ولد يدعى ٱدم.

لمع اسم شيكابالا، وهو في سن صغير بناشئي الزمالك وكانت أولى مبارياته أمام فريق غزل المحلة موسم 2002 ونجح وقتها في تسجيل هدف كان الأفضل خلال الموسم.

شارك شيكابالا مع أصحاب الرداء الأبيض فى 300 مباراة ونجح فى تسجيل 57 هدفا وصنع 61 هدفا.

حقق شيكابالا مع المنتخب الوطنى الأول بطولة أمم أفريقيا 2010 إلى جانب 13 بطولة أخرى مع الزمالك أهمها بطولة الدوري عام 2015 ودوري أبطال أفريقيا عام 2002.

وخاض شيكابالا تجربة الاحتراف في نادي باوك اليوناني في 2005 وتألق بشكل كبير مع الفريق اليوناني، وشارك في 23 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف في مسيرته وأبهر الجميع فى بلاد الإغريق وقاد فريقه للفوز على منافسهم التقليدى أولمبياكوس ما جعل الجميع يهتف باسمه.

بعد تألق شيكابالا مع باوك، عاد من جديد للزمالك ونجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب مع القلعة البيضاء، وأصبح معشوق الجماهير البيضاء، والتي أطلقت عليه لقب "الأباتشي" والفهد الأسمر بسبب سرعته الفائقة وتسديداته الصاروخية التي تمزق شباك المنافسين.

اشيكابالا احترف فى صفوف العديد من الأندية أبرزها نادي الوصل الإماراتي معارا من الزمالك وسبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم العودة للزمالك، ومنه إعارة لنادي الإسماعيلي وناديي الرائد السعودي وأبولون اليوناني.

الأباتشي شيكابالا حقق رفقة الزمالك بطولتي دوري 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقي 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلي 2020، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.