سجلوا أهدافا مؤثرة للمنافسين.. معارو الأهلي والزمالك نجوم بره الخدمة في القطبين

علامات استفهام كبيرة على مردود اللاعبين المعارين من قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك بصفوف أندية الدوري. معاري الأهلي والزمالك أصبحوا نجوما خارج الديار ونجحوا فى تسجيل عدة أهداف مؤثرة فى مسيرة الفرق التى يشاركون بها رغم أنهم كانوا "بره الخدمة" فى القطبين. دوت الخليج يسلط الضوء على معاري الأهلي والزمالك ومدى تأثيرهم فى تغيير مسار العديد من الأندية التى التحقوا بصفوفها على سبيل الإعارة. معاري الأهلي شهد الموسم الحالي تألق لاعبي المارد الأحمر المعارين إلى الأندية الأخرى وتسجيل أهدافا ساهمت فى تغيير ترتيب الأندية التى التحقوا بها على سبيل الإعارة. اليو بادجي يأتي أبرز معاري الأهلي المهاجم اليو بادجي الذي التحق بصفوف نادي أنقرة جوجو الذى لم يسجل سوى ٤ اهداف مع القلعة الحمراء خلال ١١ شهرا تواجد فيها داخل النادي الاحمر. بادجي فى وقت قصير فى تجربة الاحتراف بالدورى التركي نجح فى تسجيل هدفا لناديه الجديد فى مباراة ٱلانيا سبور وظهر بشكل قوى كما شارك فى مواجهة جالطة سراى وساهم فى خروج فريقه بالفوز بهدفين مقابل هدف. أحمد ياسر ريان نجح احمد ياسر ريان فى الظهور بشكل لافت للنظر وبات ينافس على صدارة هدافي الدورى الممتاز. وسجل احمد ياسر ريان 7 أهداف خلال ٤٥ يوما بقميص فريق سيراميكا كليوباترا بعدما انتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة. عمار حمدي انتقل عمار حمدى من النادى الأهلى إلى نظيره الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة ونجح فى تسجيل هدفا فى الدورى الممتاز وأصبح من القوام الأساسي لسيد البلد. أحمد عبد القادر انتقل أحمد عبدالقادر صاحب ال21 عاما معارا من الاهلي إلى سموحة في ديسمبر الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة. وتألق لاعب الأهلي المعار إلى سموحة ونجح فى تسجيل هدفين فى مرمى بيراميدز والمقاولون العرب ٱضافة إلى تقديمه مهارات فنية جيدة. نادي الزمالك عمر السعيد انتقل عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك إلى صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة بعدما تعاقد الفارس الابيض مع الثنائى مروان حمدى والتونس سيف الدين الجزيرى. ونجح عمر السعيد فى تقديم أوراق اعتماده بصفوف الجونة واحرز خلال وقت قصير ٥ أهداف جاء آخرهم ثنائية فى مرمى سموحة. مصطفى فتحى بعدما عاد إلى صفوف الزمالك من الإصابة التى لحقت به فشل فى إقناع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفارس الابيض. ولجأ مسؤولى الزمالك إلى إعارة مصطفى فتحى إلى إعارته لنادي سموحة الذى شهد تألقا كبيرا وسجل ٥ اهداف جاءت أبرزهم ثنائية فى مرمى فريق الجونة. كريم بامبو انتقل كريم بامبو الموسم الحالي من صفوف الزمالك إلى نادي البنك الاهلي على سبيل الإعارة بعدما خرج اللاعب من حسابات باتشيكو مدرب الفريق. واحرز كريم بامبو هدفا لفريق البنك الاهلي فى مرمى نادي انبي فى المباراة التى انتهت بنتيجة ٣/ ٢ فى الدورى الممتاز. محمد اوناجم بعدما تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي قام الجهاز الفني باعارة المغربي محمد اوناجم إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي. واستعاد محمد أوناجم بريقه فى مباريات وداد الأمة ونجح فى تسجيل هدفا لفريقه فى مرمى كايزر تشيفز الجنوب افريقي فى المباراة التى انتهت برباعية نظيفة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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