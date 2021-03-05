إنبي يعلن سلبية مسحة حلمي طولان

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي بأن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.
ومن المنتظر أن يقوم الكابتن حلمي طولان بقيادة الفريق الأول اليوم في مواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ ١٥ من الدوري العام.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قد أجلت في وقت لاحق مباراة الطلائع وإنبي لمدة يوم واحد لتصبح الجمعة بدلا من الخميس بناء علي طلب نادى انبي.
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