سيناريوهات الإقصاء للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

يواجه قطبا الكرة المصرية النادى الأهلي والزمالك معاناة فى مسيرتهما بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا بعد خسارة المارد الأحمر المفاجئة أمام سيمبا التنزاني وتعادل الفارس الأبيض مع تونجيث السنغالي.

ويلتقى غدا السبت فريقا الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الكونغولى فيما يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي فى رادس.

الزمالك يعاني العقم التهديفي محليا وأفريقيا وخرج بنتيجة مباراة فى الدورى المحلى أمام دجلة ولقاءى مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي بالتعادل السلبي على التوالي دون هز شباك منافسيه.

فيما ظهر المارد الأحمر بشكل سئ أمام سيمبا التنزاني وتلقى خسارة بهدف وحيد فى هزيمة يتحمل نتيجتها واهتزاز أداء اللاعبين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

دوت الخليج يسلط الضوء على سيناريوهات الاقصاء التى تواجه قطبي الكرة المصرية فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي

يواجه المارد الأحمر منافسة شرسة فى خضم معترك التأهل للأدوار التالية نظرا لتطور مستوى المنافسين فى البطولة الإفريقية.

بطل أفريقيا فى النسخة الماضية يواجه فيتا كلوب فى المباراتين المقبلتين ويحتاج خلالهما إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

الشياطين الحمر يواجهون منافسة شرسة مع سيمبا التنزاني لاسيما وأن الأخير أمامه فرصة ذهبية بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد ٦ نقاط من فوزين أمام فيتا كلوب والأهلي على أن ينتظر تحقيق الانتصار على المريخ السوداني فى مواجهات سهلة نظرا لتراجع مستوى الفريق السوداني وبات حصالة المجموعة فى المباراتين المقبلتين ليرتفع رصيده إلى ١٢ نقطة ويتاهل مباشرة إلى الأدوار التالية دون انتظار نتائج الآخرين.

ضمان تسيمبا التنزاني التأهل وصدارة المجموعة وضع فريق الأهلي تحت ضغط قاسي ومنافسة شرسة مع فيتا كلوب الكونغولي فى خطف البطاقة الثانية لاسيما وأن الاخير يتساوى مع المارد الأحمر فى عدد النقاط لكن يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

فى حالة تعثر الاهلي أمام فيتا كلوب فى المباراتين وعدم اقتناص على الأقل ٤ نقاط يصبح موقفه صعبا فى المنافسة على خطف البطاقة الثانية ومرافقة تسيمبا التنزاني إلى الأدوار التالية ويواجه شبح الاقصاء مبكرا من البطولة القارية.

تعثر الاهلي فى مباراتي فيتا كلوب تعنى صعوبة موقفه فى ظل الاستفاقة التى يعيشها تسيمبا التنزاني على مستوى الأداء والنتيجة إلى جانب أن الفريق الكونغولى يعيش نشوة الانتصار الساحق على المريخ السوداني برباعية وتقديم مردود قوي ورغبته فى التأهل على حساب بطل افريقيا.

الاهلي يواجه موقفا صعبا فى حالة خروج مباراتيه أمام فيتا كلوب بأى نتيجة سلبية حيث يمنح تعثر القلعة الحمراء المنافسين الرغبة القوية فى تقديم عروض قوية حيث يخوض الفريق الاحمر مباراتين خارج الديار أمام فيتا كلوب والمريخ السوداني والاخير يرغب فى تحقيق نتيجة جيدة أمام بطل القارة السمراء وإزالة الصورة السيئة أمام جماهيره.

نادي الزمالك

مجموعة الزمالك تتسم بالصعوبة فى ظل تساوى حظوظ الترجي ومولودية الجزائر والزمالك فى التأهل إلى الأدوار التالية.

الفارس الابيض يعاني العقم التهديفي رغم تقديم أداء قوى وتعادل فى مباراتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي بدون أهداف.

فريق الزمالك في حال خسارته أمام الترجي فى المباراتين المقبلتين يفقد فرصة كبيرة فى التأهل إلى الأدوار التالية فى ظل قوة المنافسة وظهور فريق تونجيت السنغالي بشكل قوى أمام فرق دول الشمال الإفريقي.

القلعة البيضاء بحاجة إلى اقتناص ٤ نقاط على الأقل وتحقيق الفوز على الترجى المنافس المباشر لضمان خطف صدارة المجموعة والهروب من شبح الاقصاء من دورى ابطال افريقيا.

الزمالك أمامه مباراتين خارج أرضه أمام الترجي ومولودية الجزائر وتتسم كليهما بالشراسة والندية والقوة فى ظل حساسية اللقاءات العربية العربية.

الفريق الأبيض وضع نفسه فى خانة اليك واعتمد على نتائج المنافسين وحالفه الحظ فى التعادل الذى حققه الترجي أمام مولودية الجزائر بهدف لكل منهما.