ليفربول ضد تشيلسي.. هل يعجل استبدال محمد صلاح بقرار رحيله عن الريدز؟

وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد سجله ميسون ماونت في الدقيقة 42، في مباراة شهدت استبدال محمد صلاح في الدقيقة 60، وحل أوكسليد تشامبرلين بديلا له.
وظهر علامات الصدمة والحزن على محمد صلاح، خاصة وأن وقت استبداله كان غريبا في ظل تأخر الفريق، كما أنه كان أفضل لاعبي الفريق بشهادة الصحف الإنجليزي.
جماهير ليفربول شنت هجوما على عنيفا على يورجن كلوب بسبب استبدال محمد صلاح، كما أثار رامي عباس وكيل محمد صلاح الجدل
بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر".
العديد من التقارير أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى إمكانية محمد صلاح عن ليفربول، بعدما أبدى الملك المصري ترحيبه بالانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا، كما عبر عن احباطه من يورجن كلوب بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا، فهل تعجل أزمة استبداله وتغريدة رامي عباس بقرار رحيله.
محمد صلاح هو أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بدون منازع، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
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