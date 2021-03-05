يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا يوم 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.
ومن المقرر أن يكشف البدرى عن خارطة الطريق للفراعنة الكبار من أجل التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون.
ويعلن البدري وجهازه المعاون أسماء اللاعبين المحترفين عقب انتهاء مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.
كما يعلن الجهاز الفني للمنتخب عن القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
يذكر أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري يتصدر مجموعته برصيد ٨ نقاط بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر والفوز فى مباراتين على منتخب توجو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادا لـ كينيا وجزر القمر.. حسام البدري يعلن عن ملامح خطة منتخب مصر في مؤتمر صحفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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