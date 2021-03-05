طرد مصطفى محمد.. القصة كاملة لـ إحالة رئيس جالاتا سراي ونائبيه للانضباط

وسيتم الإعلان اليوم عن العقوبة المفروضة علي مصطفي محمد لكونة تعرض للطرد المباشر لذلك ارسل النادي خطابا لـ اتحاد الكرة لمحاولة تخفيف العقوبة او إلغائها .
وحصل مصطفى محمد على الطرد في الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعدما ضرب إبراهيم أكداج بالمرفق وفقا لرؤية الحكم، وهذا عكس ما يراه مسئولو جالطة سراي، الذين وصفوا القرار بالعار، وانتقدوا أسلوب لاعب أنقرة جوجو في السقوط على أرض الملعب.
وحسب التقارير الصحفية التركية فإن رئيس النادي مصطفى جنكيز ونائبه عبدالرحيم البايراك تم تحويلهم للجنة الانضباط للتحقيق معهم وذلك بعد تعليقاتم الغير رياضية بشأن طرد مصطفى محمد للصحفيين بعد انتهاء المباراة .
كما تم إحالة مصطفى محمد للجنة، بسبب اعتبار ما فعله ضد إبراهيم أكداج تصرفا غير قانوني.
جدير بالذكر ان مصطفى محمد يقدم اداء قوي مع فريقه الجديد جالاتا سراي معارا من صفوف الزمالك وسجل خمسة أهداف بالدوري التركي و هدف سجله في مسابقة الكأس.
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