مباراة الهلال وبلوزداد تواجه شبح التأجيل بسبب عدم وصول طاقم الحكام

يواجه انطلاق مباراة شباب بلوزداد الجزائري امام نظيره السوداني فى دورى ابطال افريقيا شبح التأجيل.
ويحل فريق الهلال السوداني فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
وتمثلت الأزمة فى عدم وصول طاقم التحكيم السنغالي الذي سيدير مباراة اليوم بين الهلال ومضيفه شباب بلوزداد إلى الجزائر حتى هذه اللحظة.
ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطة وحيدة.
يذكر أن نادي الهلال السوداني أعلن أمس الخميس عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو فورموزينهو لتولي مهام تدريب الفريق في الفترة المقبلة والاعتذار لحمادة صدقى عن تولى المهمة بعد وصوله إلى الخرطوم.
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