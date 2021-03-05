وزير الشباب يكرم المدير التنفيذي لمنتدى شباب العاشر: حريصون على تطوير المنشآت الرياضية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد علاء المدير التنفيذى لمنتدى شباب العاشر من رمضان تقديرًا لدوره المتميز في إدارة المنتدي خلال الفترة الماضية.
و استطاع منتدى شباب العاشر من رمضان تقديم مجموعة من الأنشطة الشبابية والرياضية لأعضائه،بجانب تعظيم الإيرادات وخفض النفقات من خلال تطبيق الأساليب الحديثة بالإدارة.
يأتى ذلك فى إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لأداء جميع المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في النجوع والقري والمدن من خلال التقارير والزيارات الميدانية للإدارات المختصة، وتحفيز المتميزين إداريًا، وتشجعيهم على مواصلة الكفاءة في الأداء بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب والمواطنين.
وأكد "صبحي" حرص الوزارة على تطوير أداء المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، وتوفير كل ما يلزم لها من أدوات تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه، إضافة إلى حصر ما تحتاجه من تطوير للبنية الإنشائية بها للمضى قدمًا في تنفيذها وفق خطة كاملة تتضمن العناصر المطلوب تطويرها والفترة الزمنية المحددة للبدء في الأعمال وتوقيت انتهائها.
وأوضح أنه يتم متابعة الأداء لمن يتولون مسئولية إدارة المنشآت والهيئات الشبابية، والعمل على تشجيعهم لإدارتها بالشكل الأمثل، وتحفيز المتميزين منهم.
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