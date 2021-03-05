حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق النشاط في البلاد علي خلفية انتشار المظاهرات في البلاد.

ورغم تأكيد الاتحاد في بيانه استمرار مشاركة تونجيت في دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الجولة الثالثة من دور المجموعات غدا في تمام الساعة السادسة مساء إلا أنه أصبح من الممكن أن يعلن الفريق انسحابه حال استمرت الاحتجاجات في البلاد.

وحال انسحاب الفريق السنغالي الذي يلعب مع الزمالك في المجموعة يتم إلغاء نتائجه السابقة وبالتالي يضع الأبيض في موقف صعب بعد التعادل أمام فريق مولودية الجزائر في القاهرة.

وفي حالة إلغاء نتائج الفريق السنغالي يصبح الزمالك في المركز الثاني برفقة الترجي التونسي برصيد نقطة واحدة الذي سيتم حرمانه من ثلاث نقاط بعد الفوز على تونجيت المنسحب في هذه الحالة.

ويصبح الزمالك مطالبا بتحقيق الفوز أمام مولودية الجزائر على أرضه في مباراة الإياب والخروج بأفضل نتيجة أمام الترجي التونسي وهي 6 نقاط ليصل للنقطة 10 على أمل التأهل.

الترتيب الحالى :

1- الترجي التونسي : 4 نقاط

2- مولودية الجزائر : 2

3- الزمالك : 2

4- تونجيت : 1