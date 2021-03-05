الزمالك يختتم استعداداته لموقعة الترجي في دوري الأبطال

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.
وسيخوض الفريق مرانه الختامي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ستاد رادس الذي يحتضن المباراة المقرر لها غدا، بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على الجانب الفني، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل مواجهة الترجي.
جدير بالذكر أن الفريق خاض مرانه بالأمس على الملعب الفرعي لاستاد رادس، وشهد المران تركيزا شديدا من كل اللاعبين، من أجل تقديم أفضل أداء أمام الترجي والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية.
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