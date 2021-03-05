الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلق جميع المسابقات لأجل غير مسمى

وأكد الاتحاد في بيانه استمرار مشاركة تونجيت في دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الجولة الثالثة من دور المجموعات غدا في تمام الساعة السادسة مساءً.
وكانت السلطات السنغالية فرضت قيودا علي استخدام الإنترنت بعد تصاعد الاحتجاجات بعد احتجاز زعيم المعارضة.
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