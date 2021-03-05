أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.
ومثل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.
وتتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد رادس في تمام الساعة 2:05 بتوقيت تونس، الساعة 3:05 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يرتدي الزي التقليدي أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.