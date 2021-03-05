موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - سوف يلتقي فريقي برشلونة ضد أوساسونا في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2021، وتقام المباراة على ملعب آل سلدار يوم السبت الموافق لـ 6 مارس2021 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا لا تقبل المباراة القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة رونالد كومان، فإما الخروج بثلاث نقاط أو الابتعاد عن المنافسة على درع الليجا مما يزيد من الضغوطات على كاهل زملاء ليونيل ميسي.

آخر مباراة لبرشلونة

كانت آخر مباراة لبرشلونة كانت ضد إشبيلية في نصف نهائي الكأس وانتهت المباراة بنتيجة 3/2 وتأهل برشلونة للنهائي لمقابلة أتليتك بلباو.

موقف الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 53 نقطة متفوقاً على ريال مدريد بفارق الأهداف، مع ابتعاد المتصدر اتلتيكو مدريد ب 5 نقاط فقط .

بينما يحتل أوساسونا الفريق المستضيف لبرشلونة المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، وعلى مدار آخر 4 مباريات هزم مرة واحدة أمام إشبيلية، مما يؤكد أن مهمة كتيبة كومان لن تكن سهلة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي ان سبورتس وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 1.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

التشكيلة المتوقعة للمستضيف

سيرخيو هيريرا – خوان كروز – دافيد جارسيا – أدرياني – هيرناديز – ناتشو فيدال – إنيجو بيريز – جون مونكايولا – أوير – روبيرتو توريس – روبن جارسيا – جوناثان كاليري .

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة

تيرشتيجن – كليمون لونجليه – جيراد بيكيه – أوسكار مينجويزا – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – سيرجينو ديست – عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.

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