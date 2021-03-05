انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب ماذا سيفعل موسيماني في هذه المهمة الصعبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى في تمام التاسعة مساء غدا السبت، أمام نادي فيتا كلوب في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا لنسختها الحالية 2020 – 2021.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب – دوري أبطال أفريقيا 2020-2021

يدخل العملاق الأحمر هذه المواجهة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من لعب مباراتين، حيث أنه قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثية، بينما هزم في مباراته الثانية أمام نادي سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، على عكس تماما فيتا كلوب الكونغولى الذى افتتح دور المجموعات بهزيمة على أرضه أمام سيمبا بهدف دون مقابل، وفى المباراة الثانية فاز على نادى المريخ على أرضه بـ4 أهداف مقابل واحد.

كما تعتبر مباراة النادي الأهلي وفيتا كلوب هذه هي الأولى لموسيمانى مع النادي الأهلى أمام الفريق الكونغولى، والخامسة في تاريخه، وفى هذا الموضوع نستعرض نتائج موسيماني أمام فيتا خلال قيادته لنادي ماميلودي صنداونز..

حيث كانت أول مباراة جمعت موسيماني مع فيتا كلوب كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2015 / 2016، حيث قد هزم فريق صنداونز 1-0 ذهابًا، وفاز 2-1 في مواجهة الإياب.

كما تكررت المواجهة بين المدرب الجنوب إفريقي ونادي فيتا كلوب الكونغولي، وذلك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة 2016 / 2017، وفاز صنداونز 3-1 في مباراة الذهاب، وكان التعادل 1-1 نتيجة مباراة الإياب.

كما من الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني قد حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، حيث كانت الأولى عام 2016 مع فريق صنداونز على حساب نادي الزمالك المصري، بينما اللقب الثاني كان في نسخة العام الماضي مع النادي الأهلي المصري، وحصل على اللقب على حساب نادي الزمالك أيضًا.

إقرأ أيضاً: