الأهلي يختتم استعداده لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداده لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
شهد المران خوض تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا.
وكان موسيماني قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم شهدت تحفيظ اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بمواجهة الغد.
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