السفير المصري بتونس يرحب ببعثة الزمالك قبل مواجهة الترجي

حرص إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، على الترحيب ببعثة نادي الزمالك، المتواجدة حاليا في رادس استعدادا لخوض مباراة الترجي.

وقال السفير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: "نرحب ببعثة الزمالك في منزلي، فهو بيت كل المصريين وليس بيتي، ونتمنى لهم إقامة موفقة، وتقديم مباراة قوية أمام الترجي تليق باسم وحجم الناديين".

وأضاف السفير: "الشعب التونسي محب للكرة بطبيعته ومحب لمصر، وأتمنى أن تترك المباراة أثرا إيجابيا بين الشعبين".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الترجي التونسي، المقرر لها غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.