توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا .. شاهد

تقام غدا السبت مباراتي الأهلي وفيتا كلوب علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والترجي على استاد رادس الأولمبي بتونس، فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ورصدت عدسة موقع دوت الخليج الإخباري توقعات المشجعين عن المباراتين.

قال "محمد أحمد " إن الأهلي سيفوز في المبارة بهدفين والزمالك بهدف واحد.

وتوقعت كما هناء الشربجي "فوز الأهلي وتعادل الزمالك.

وتوقع "سيد علي " فوز الأهلي بهدفين، وقال "محمود حميدة " أن الأهلي سيفوز الأهلي ب ٣ اهداف.